Tekirdağ'da buğday ekili 25 dönüm alan yandı - Haberler

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Tekirdağ'da buğday ekili 25 dönüm alan yandı

AA - Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'da buğday ekili 25 dönüm alan yandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, buğday ekili 25 dönüm alan yandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, buğday ekili 25 dönüm alan yandı.

Ahievren ve Hereke mahalleleri arasındaki hasadı beklenen buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında buğday ekili 25 dönüm alan yandı.

AA / Ömür Çolak - Güncel

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