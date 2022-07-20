Tekirdağ'da buğday ekili 20 dönüm alan yandı
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, buğday ekili 20 dönüm alan yandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, buğday ekili 20 dönüm alan yandı.
Alınan bilgiye göre, Havuzlar Mahallesinde hasadı beklenen buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında buğday ekili 20 dönüm alan ile tarlanın yakınındaki bir traktör römorku yandı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel