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Tekirdağ'da Borulara Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin borulara çarpması sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin borulara çarpması sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Muratlı ilçesine bağlı Hanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmettin T. idaresindeki 39 LP 639 plakalı otomobil, yoldan çıkarak borulara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Necmettin T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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