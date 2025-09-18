Haberler

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde Su Seviyesi Kritik Eşikte

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde Su Seviyesi Kritik Eşikte
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'daki Bıyıkali Göleti’nde kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 2'nin altına gerileyerek, tarımsal sulama etkileniyor. Uzmanlar, iklim değişikliği ve azalan yağışların su kaynaklarını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekiyor.

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 2'nin altına geriledi.

Tarımsal sulama için kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar, bazı yerlerde adacıklar ve çamur tabakası oluştu, otlar ortaya çıktı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, AA muhabirine, su kaynaklarında çekilmelerin devam ettiğini söyledi.

İklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilemeye devam ettiğini ifade eden Konukcu, "Son yıllarda yağışların azalması, kuraklığın ciddi şekilde artması özellikle tarımı ve su kaynaklarını ciddi şekilde etkiliyor. Su kaynaklarında bu sene aşırı çekilme oldu. Bazı kaynaklar kuruma noktasına geldi. Suyun tasarruflu kullanımı artık çok dikkate alınması gereken bir durum haline geldi." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı

Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Polisler suçüstü yakaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, bu fakülte ve yüksek okullar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.