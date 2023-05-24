Tekirdağ'da bitkin halde bulunan çakal tedavi altına alındı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bitkin halde bulunan çakal, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede kırsal alanda, güçten düşmüş vaziyette çakal bulundu.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan çakal, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğüne getirildi.

Çakalın tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.n