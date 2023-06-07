Tekirdağ'da Bisikletli Grup Çevre Temizliği İçin Pedal Çevirdi

Tekirdağ'da bir grup bisikletli çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce Türkiye Çevre Haftası kapsamında "Temiz deniz temiz dünya için pedallıyoruz" etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ'da bir grup bisikletli çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce Türkiye Çevre Haftası kapsamında "Temiz deniz temiz dünya için pedallıyoruz" etkinliği düzenlendi.

Barış ve Özgürlük Parkı'nda toplanan bisikletli grup sahil doldu alanında 5 kilometre pedal çevirip, etkinliğin başladığı alana geri döndü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Taner An, AA muhabirine Türkiye Çevre Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Dünyanın korunması, gelecek kuşaklara temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için çalıştıklarını ifade eden An, temiz bir çevre için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Etkinliğin sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.