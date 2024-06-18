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Tekirdağ'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale sürüyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Velimeşe Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çorlu ve Ergene belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan fabrikadaki yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ İtfaiye Ergene Yaşam Güncel Haberler

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