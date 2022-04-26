Tekirdağ'da bir otomobilde yeşil reçeteyle satılabilen 1120 hap ele geçirildi - Haberler

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Tekirdağ'da bir otomobilde yeşil reçeteyle satılabilen 1120 hap ele geçirildi

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da bir otomobilde yeşil reçeteyle satılabilen 1120 hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde polis bir otomobilde yeşil reçeteyle satılabilen 1120 hap ele geçirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde polis bir otomobilde yeşil reçeteyle satılabilen 1120 hap ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeşiltepe Mahallesi'ndeki denetimleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurup arama yaptı.

Otomobilde yeşil reçeteyle satılabilen 1120 hap ele geçirildi.

Olayla ilgili E.G. ve Ö.G. gözaltına alındı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Hisarcık, Tekirdağ, Ergene, Polis, Güncel, Haberler

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