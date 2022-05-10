Tekirdağ'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Reşadiye Mahallesi'nde S.Y'yi bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan İ.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde 7 Mayıs'ta çıkan kavgada İ.B. bıçakla S.Y'yi yaralamıştı.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haberler

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