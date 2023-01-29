Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin tabanca ile vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin tabanca ile vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde Harun Baltacılar'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.K. Y.A. ve D.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve Y.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süeymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde dün, Harun Baltacılar (28) ile E.K. (21) ve Y.A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanının büyümesi üzerine çıkan kavgada E.K. isimli kadın, yanındaki tabancayla Baltacılar'a ateş ederek öldürmüştü.

Polis ekipleri olayla ilgili E.K. Y.A. ve D.E'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title