Tekirdağ'da Bir Kişi Yerde Ölü Bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cemaliye Mahallesi'nde bir kişi, yerde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 33 yaşındaki Hakan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi ölü bulundu.
Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi.
Ekipler yaptıkları incelemede Hakan A.'nın (33) hayatını kaybettiğini belirledi.
Hakan A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.