Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

Heyelan sonrası toprak altında kalan 4 genç hayatını kaybetti

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

Bu duvarın ardında 100 bin tutsak olabilir

Tekirdağ'da Bir Kişi Yerde Ölü Bulundu

Tekirdağ'da Bir Kişi Yerde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cemaliye Mahallesi'nde bir kişi, yerde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 33 yaşındaki Hakan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi ölü bulundu.

Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi.

Ekipler yaptıkları incelemede Hakan A.'nın (33) hayatını kaybettiğini belirledi.

Hakan A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
img

Heyelan sonrası toprak altında kalan 4 genç hayatını kaybetti
img

En düşük emekli maaşına düzenleme yapılacak
img

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ISPARTA 32 BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI İZLE | Isparta 32-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Memur maaş zammı enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor? Memur maaş zammı nasıl belirleniyor? Asgari ücret nasıl belirleniyor? 2025 Asgari ücret zam oranı tahmini neler? Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Suriye bayrağı değişti mi? Suriye'nin yeni bayrağının anlamı nedir? HTŞ örgütü lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #9917 ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir? Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli? Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.