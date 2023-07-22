Tekirdağ'da bir kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kağıt fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ulaş Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çorlu ve Ergene belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fabrika çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale sürüyor.
İtfaiye ekipleri, yangını başka alana sirayet etmeden kontrol altına aldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel