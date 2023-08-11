Tekirdağ'da bir işçi iş kazasında yaralandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir işçi yüzüne ve koluna çelik halat çarpması sonucu yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
İş kazası, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, çalışırken yüzüne ve koluna çelik halat çarpan 42 yaşındaki S.Y. yaralandı. Yaralı işçi, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel