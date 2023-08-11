Tekirdağ'da bir işçi iş kazasında yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir işçi yüzüne ve koluna çelik halat çarpması sonucu yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.