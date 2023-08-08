Tekirdağ'da Bir Eve Giren Kadın, Kirli Sepetiyle Eşyaları Çaldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir eve giren kadın, kirli sepetiyle evde ne bulduysa çaldı. 4 bin 500 doları da çalan kadın, doldurduğu sepeti taşıyamayınca zaman zaman sepeti yerden sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce tanıdığı şahsın evine giren bir kadın, eline aldığı kirli sepetiyle evdeki elektronik malzemeleri, kıyafetleri ve 4 bin 500 doları aldı. Aldığı eşyaları sepete koyan kadın, çaldıklarını sokağa çıkardıktan sepeti yerden sürükleyerek uzaklaşmaya çalıştı. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Kameralara bakınca şoke oldu

O anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Daha sonra evine gelen Cengiz Şerbetçi, eşyalarının çalındığını fark ederek, güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarını inceleyen Şerbetçi, evine giren hırsızın önceden tanıştığı bir kadın olduğunu fark edince şoke oldu. Şerbetçi, bunun üzerine polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Cengiz Şerbetçi, "Öğrendiğim gibi şikayetçi oldum. Bayanı daha önceden tanıyorum. Bir arkadaşım aracılığı ile gelmişti buraya. Olay gününün bir gün öncesi bana 'Ne yapıyorsun?' diye sordu. Ben de 'Arkadaşımda kalacağım' dedim, planını yapmış muhtemelen. Kamera kayıtlarından da zaten anlaşılıyor. Üç dört günlük bir kamera kaydını izledim. Girdiğini ve çıktığını çok net bir şekilde görünce anladım kendisinin olduğunu. Ben dalış yapıyorum, dalıştan geldiğimde eşyaları koydum ve baktım bazı eşyalarımın olmadığını fark ettim. Sonrasında gardırobuma baktığımda kilidinin açılmış, içinden eşyalarımın çalınmış olduğunu gördüm. Özellikle kilitlemiştim ki, içinde 4 bin 500 dolar gibi bir param vardı. En başta o olmak üzere birçok eşyamı çalmış. Çamaşır sepetine yüklemiş, taşıyamayacak kadar doldurmuş, artık kapıyı da kapayamamış, sürükleyerek götürmüş" dedi. - TEKİRDAĞ