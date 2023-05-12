Tekirdağ'da bir evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduranlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Karadeniz Mahallesi'nde H.A'nın evinde silah bulundurduğu, bunları tamir ettiği ve kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek sattığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evdeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, kama, çok sayıda tetik tertibatı, yay, mil, pim, mandal ve ateşleme iğnesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.