Tekirdağ'da bir araçta 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta 5 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Zafer Mahallesi Hilmi Bey Sokak'ta şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 bin 544 uyuşturucu niteliğinde sentetik ecza bulundu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Mesut Karaduman - Güncel Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

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