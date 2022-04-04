Tekirdağ'da bin 300 aileye gıda yardımı yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerin destekleriyle temin edilen yardımları, bin 300 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

Ramazan ayı için hazırlanan yardım kolileri derneğe ait depo önünde bir araya gelen dernek yöneticileri ile gönüllülerden oluşan ekiplerce araçlara yüklendi.

İçinde gıda maddeleri bulunan koliler, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Derneğin başkanı Süleyman Çalışkan, AA muhabirine, her Ramazan olduğu gibi yine yardımlara devam ettiklerini söyledi.

Çalışkan, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Ramazanı yaşat sloganıyla yetim, mülteci, ihtiyaç sahibi ailelerin kumanyalarını evlerine kadar ulaştıracağız. Gönüllü arkadaşlarımızın desteğiyle Süleymanpaşa, Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu ve Marmaraereğlisi'nde 1300 koliyi ailelerimize ulaştıracağız. Ramazan ayında inşallah sevgi, merhamet ve adaletimizle Tekirdağ'ın her yerinde olacağız. Rabbim bizlere destek olanlardan razı olsun." dedi.