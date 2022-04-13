Tekirdağ'da bilgisayar kasasında uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Tekirdağ'da bilgisayar kasasında uyuşturucu ele geçirildi

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Tekirdağ'da bilgisayar kasasında uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bilgisayar kasasında uyuşturucu ele geçirildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bilgisayar kasasında uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada bilgisayar kasasına gizlenmiş 100 uyuşturucu hap bulundu.

Olayla ilgili M.C. gözaltına alındı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haberler

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