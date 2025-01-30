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Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. A.Y. adlı şahıs, tartıştığı A.B.'yi bıçakla yaralayarak hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Olayla ilgili A.Y. ve oğlu E.Y. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Havuzlar Mahallesi'nde bir restoranda, A.Y. ve A.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, A.B'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.Y. ile oğlu E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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