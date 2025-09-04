Haberler

Tekirdağ'da Bıçaklama Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olay, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, İ.B. (39) çevreye rahatsızlık verdiğini öne sürdüğü bir grup genç ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan İ.B, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası Z.O. (18) ile S.A'yı (20) suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
