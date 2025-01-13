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Tekirdağ'da Beyaz Bir Sabaha Uyanıldı

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Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini kaybetti ve şehir beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda gerçekleşen yağış, vatandaşların mutluluğunu artırdı.

Tekirdağ'da kar yağışı şehri beyaza bürüdü

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybederken şehir yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Sabah saatlerine kadar devam eden yağışın ardından şehir merkezinde araçların üstü ve çatıların üstü beyaza büründü. Şehir çevresindeki daha yüksek kesimlerde kar kalınlığı daha belirgin olurken, vatandaşlar bu görüntüler karşısında mutluluklarını dile getirdi. Kar yağışının etkisiyle kış mevsiminin güzellikleri kent genelinde hissedilirken Sabah saatlerinde kar yağışının etkisiyle hava oldukça soğudu.

Tekirdağ'da Beyaz Bir Sabaha Uyanıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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