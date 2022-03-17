Tekirdağ'da "Benim Objektifimden Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı

Süleymanpaşa Belediyesince ortaokul öğrencilerine yönelik bu yıl ikincisi düzenlenen "Benim Objektifimden Fotoğraf Yarışması"nda kazananlar belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ortaokul öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, manevi değerlere olan ilgi ve dikkatlerini arttırmak, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek gibi amaçlarla düzenlenen yarışma sona erdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen yarışmada katılan eserler arasından her kategori için en iyi 3 eser belirlendi.

Dereceye giren eser sahiplerine ödül olarak bisiklet takdim edilecek.

Ödül töreni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 24 Nisan'da sahil dolgu alanında gerçekleştirilecek Çocuk Şenliği'nde yapılacak.