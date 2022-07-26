Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlılarından 8'i tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlılarından 8'i tutuklandı

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlılarından 8'i tutuklandı

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

???????Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde iki gün önce iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmıştı.

İhbar üzerine kavgaya müdahale için giden bekçi Ogün Tayar silahla yaralanmıştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce 10, ardından 4 kişiyi daha gözaltına almıştı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Adliyesi Tekirdağ Güncel Haberler

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