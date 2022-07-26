Son dakika haberi! Bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlıları adliyede Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'da bir bekçinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi. Tekirdağ'da bir bekçinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde iki gün önce iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmıştı. İhbar üzerine kavgaya müdahale için giden bekçi Ogün Tayar silahla yaralanmıştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce 10, ardından 4 kişiyi daha gözaltına almıştı. Güncel AA / Fırat Çakır Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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