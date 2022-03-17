Tekirdağ'da bazı noktalarda ekmek 1 lira 50 kuruştan satılacak

SÜLEYMANPAŞA, TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından oluşturulan büfelerde ekmek yarından itibaren 1 lira 50 kuruştan satılacak.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Altınova Mahallesi'nde düzenlenen basın toplantısında, belediyenin desteğiyle 26 fırının Tekirdağ Fırıncılar Derneği adı altında birleştiğini söyledi.

Yarından itibaren ilçede belirlenen noktalarda ekmeğin 1 lira 50 kuruştan satılacağını belirten Yüksel, şöyle devam etti:

"Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ekmek fiyatı ile ilgili uzun süredir yapılan hazırlıklar tamamlandı. İlçede 26 fırın ile belediyenin yaptığı işbirliği sonucu 26 fırın vatandaşa ucuz ekmek satmak için Tekirdağ Fırıncılar Derneği adı altında birleşti. 26 fırının bir araya gelmesi sonucu ilçenin 10 ayrı noktasına 'Paşa Ekmek' adı altında ekmek büfeleri konuldu. Yarından itibaren fırıncılar şehrin 10 ayrı noktasında kendi personeli ile ihtiyaç sahibi vatandaşa ekmeği 1 lira 50 kuruştan satacak."

Tekirdağ'da ilk olacak bir çalışmaya imza attıklarını belirten Yüksel, "Yarın sabah itibarıyla inşallah satışlara başlıyoruz. Öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ucuz ekmek alabilmeleri ile ilgili, doğrudan ulaşabilmeleri ile ilgili büfeler koyduk. Tabi gönül isterdi ki bizim halk ekmek fabrikamız olsun, ekmeğimizi kendimiz üretelim. Türkiye'de sürekli büyükşehir belediyelerinin yaptığı organizasyonlar gibi devasa bir organizasyon olsun ama biz bir ilçe belediyesiyiz böyle bir gücümüz yok." diye konuştu.

Yüksel, ilçe belediyesi olarak esnafla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların kaliteli ekmeği ucuza alabileceği bir sistem kurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sabah 07.30 ile 10.00 saatleri arası, akşam da 16.30 ile 20.00 saatleri arası gelen vatandaşlarımız ekmeklerini buradan alabilecek. Bunlar 24 saat hizmet veren büfeler değil. Buradaki satışlarımızı hangi fırınımız ekmeği getiriyorsa satışı da kendi yapıyor. Herhangi bir personel vermiyoruz. Sadece büfeler bizim. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ucuz ve kaliteli ekmek alabileceği bir organizasyon oldu. Derneğin altında toplanan bütün bu fırıncılarımızı da teşekkür ediyorum. 26 fırınımız bu projeye destek veriyor. Belediye olarak biz de bu konuya katkı sağlıyoruz."