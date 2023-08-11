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Tekirdağ'da baz istasyonu çıkan yangında alev alev yandı

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Yangın, Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiindeki telefon operatörlerine şebeke sağlayan bir baz istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre baz istasyonu vericisindeki arıza nedeniyle yangın çıktı. Alevler şehrin birçok noktasında görülürken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Baz istasyonunda hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da baz istasyonu çıkan yangında alev alev yandı.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiindeki telefon operatörlerine şebeke sağlayan bir baz istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre baz istasyonu vericisindeki arıza nedeniyle yangın çıktı. Alevler şehrin birçok noktasında görülürken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Baz istasyonunda hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beyazköy Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

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