Tekirdağ'da baz istasyonu çıkan yangında alev alev yandı

Yangın, Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiindeki telefon operatörlerine şebeke sağlayan bir baz istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre baz istasyonu vericisindeki arıza nedeniyle yangın çıktı. Alevler şehrin birçok noktasında görülürken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Baz istasyonunda hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.