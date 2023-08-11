Tekirdağ'da baz istasyonu alev alev yandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir baz istasyonunda çıkan yangın, şehrin birçok noktasında alevlerin yükselmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.