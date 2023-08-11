Tekirdağ'da baz istasyonu alev alev yandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir baz istasyonunda çıkan yangın, şehrin birçok noktasında alevlerin yükselmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Tekirdağ'da baz istasyonu alev alev yandı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan baz istasyonu alev alev yandı.
Yangın, ilçede bulunan Beyazköy mevkiindeki telefon operatörlerin şebeke sağlayan bir baz istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre baz istasyonunun üzerindeki vericiden elektriksel arızadan kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangında alevler şehrin bir çok noktasında gözükürken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, söndürme çalışması yaparak alevleri kontrol altına aldı. Baz istasyonunda hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.