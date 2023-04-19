TEKİRDAĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ ASAYİŞ OPERASYONU 22 GÖZALTI

TEKİRDAĞ'ın 3 ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde polisin düzenlediği asayiş operasyonunda silah, uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde asayiş operasyonları düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 3 ilçede önceden belirlenen 30 adreste aramalar yapıldı. Aramalarda, 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 tabanca ve 11 adet fişek, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 9 kişinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.