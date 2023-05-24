Tekirdağ'da bastırılan broşürlerle ilgili AK Parti'den suç duyurusu

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Marmaraereğlisi ilçesinde bastırılan broşürlerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Gümüş, Marmaraereğlisi ilçesinde Cumhurbaşkanı seçimi için siyasi yasaklara aykırı broşürler basıldığını belirtti.

Broşürlerin üzerindeki oy pusulası görselinin ahlaka aykırı, halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek, nefret suçu oluşturacak şekilde tasarlandığını vurgulayan Gümüş, "Burada toplumun bir kesimini aşağılayan bir fotoğrafa yer verilmiş. Bununla ilgili Marmaraereğlisi ilçe başkanımız ve partimizin avukatları suç duyurusunda bulundular. Cumhuriyet savcılığı sorumluların bulunması için çalışma başlattı." dedi.

Gümüş, bu konuda hem hukuki hem de siyasi sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.