Tekirdağ'da Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü M.B. hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
