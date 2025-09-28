Tekirdağ'da Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü M.B. hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
M.B. idaresindeki 59 ADA 027 plakalı otomobil, çevre yolu Sağlık Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
