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Tekirdağ'da Bariyere Çarpan Otomobilde 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Bariyere Çarpan Otomobilde 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 yaşındaki Rüya Eker hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Fikri Eker (40) idaresindeki 34 CVR 142 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Velimeşe Mahallesi'nde bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Eker ile araçta bulunan Şenay Eker (40) ile Rüya Eker (8) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Rüya Eker, müdahalere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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