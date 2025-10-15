Haberler

Tekirdağ'da Bariyere Çarpan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı

Tekirdağ'da Bariyere Çarpan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bariyere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

H.İ'nin kullandığı 34 BK 9099 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi'nde bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
