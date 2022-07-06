Tekirdağ'da balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı - Haberler

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Tekirdağ'da balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı

Tekirdağ'da arpa ve buğday tarlalarında hasadın ardından saman balyası taşıyan mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi başladı.

Tekirdağ'da arpa ve buğday tarlalarında hasadın ardından saman balyası taşıyan mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi başladı.

Hayvanlar için yem olarak kullanılan samanlar ilk olarak makineyle yaklaşık 25 kilogramlık balyalar haline getiriliyor. Bunlar daha sonra tarlalardan ahırlara götürülmek üzere sezonluk işçiler tarafından traktör römorklarına yükleniyor.

Sabahtan başladıkları işlerini sıcağa aldırmadan güneş batana dek sürdüren işçiler, saman tozundan korunmak için başlarına tülbent takıyor. 5 kişilik ekipler halinde çalışan işçiler, akşama kadar yüzlerce balya taşıyabiliyor.

İşçi Gökdeniz İncehasan, AA muhabirine, ekip olarak günde yaklaşık 800 balya taşıdıklarını söyledi.

Kendilerini en çok sıcak havanın etkilediğini anlatan İncehasan, "Sabah 09.00'da balya taşımaya başlıyoruz. Havalar çok sıcak, zorlanıyoruz ama bu işi de yapmak zorundayız. Bu iş gerçekten zor. Tek parça tarlalarda günde bin balya taşıdığımız zamanlar da oluyor." dedi.

İşçilerden lise öğrencisi Kerem İncehasan da hem sıcakla hem de samanın tozuyla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Sıcak havada çok zorlandıklarını belirten İncehasan, "Okul harçlığımızı çıkartmak için bu işi yapıyoruz. Ailemize destek olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla bir ay bu işe devam edeceğiz." diye konuştu.

İşçiler bir saman balyasını 5 liraya taşıyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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