Tekirdağ'da Balkondan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Muhsin Çapın (32), hayatını kaybetti.

Ergene'de fabrika işçisi 2 çocuk babası Muhsin Çapın, gece saatlerinde Sağlık Mahallesi'nde oturduğu binanın 3'üncü katındaki evinin balkona çıktı. Balkonda dengesini kaybettiği iddia edilen Çapın, düştü. Olay görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhsin Çapın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Çapın'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.