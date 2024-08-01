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Tekirdağ'da Balkondan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki evinin balkonundan düşen Muhsin Çapın hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Çapın'ın öldüğünü tespit etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Çapın'ın cenazesi Ergene Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında oturan Muhsin Çapın, evinin balkonundan düştü.

Ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Çapın'ın öldüğünü belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası Çapın'ın cenazesi Ergene Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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