Tekirdağ'da Balıkçılar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Tekirdağ'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Balıkçılar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise "Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Himanshu Sharma'nın çektiği "Güneşi yutan deve" fotoğrafını seçen Pehlivanoğlu, "Spor" kategorisinde tercihini Hakan Burak Altunöz'ün"Kafa topu" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Pehlivanoğlu, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu ifade ederek, kareleri çeken AA çalışanlarına teşekkür etti.

Balıkçı Önder Dedeler de "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Samır Jordamovıc'in "Umut var" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" fotoğrafını seçen Dedeler, "Spor" kategorisinde tercihini Gökhan Balcı'ın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.