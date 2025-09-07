Tekirdağ'da Balıkçılar ve Yelkenciler, Filistin İçin Destek Gösterisi Düzenledi

Tekirdağ'da balıkçı tekneleri ve yelkenciler, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Kentte, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenledi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye çok sayıda kişi, İHH Tekirdağ İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde sahil dolgu alanda bir araya geldi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi'nden balıkçı tekneleri ve Tekirdağ Yelken Spor Kulübü sporcuları Türkiye ile Filistin bayraklarıyla denizde tur attı.

Sahildeki göstericiler de ellerindeki Filistin bayraklarıyla İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşayanlara tepki gösterdi.

Vakfın Tekirdağ Temsilcisi Süleyman Çalışkan, Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldiklerini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun insanlığın ortak vicdanı olduğunu aktaran Çalışkan, "700 gündür Filistin'de insanlar ölüyor. Bu topraklarda yüzyıllardır uydurulan siyonistlerin yalanının apaçık ortaya çıktığını gördük. Şu anda insanlığın ortak vicdanını harekete geçirip İspanya'dan hareket eden, 44 ülkenin vatandaşının bulunduğu Sumud Filosu bizim için bir umut oldu. Sumud kararlılık dediler. Siyonist katillerin tehditlerini aldırmadan, içerisinde dini, ırkı, görüşü ve inancı bir kenara bırakarak sadece dertleri Gazze'de katliam var, bu katliamları durduralım oldu. Filo hepimizin umudu oldu." dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da Filistin'deki acıların dinmesi için dua ettiklerini, her zaman mazlumun yanında olduklarını dile getirdi.

Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ise Gazze'de ölümlerin bitmesini istediklerini, Küresel Sumud Filosu'na destek için etkinliğe katıldıklarını aktardı.

Kırklareli'nde de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilciliğince Millet Bahçesince oturma eylemi yapılarak, Küresel Sumud Filosu'na destek verildi.

İHH İl Temsilcisi Şeref Özcan, Mavi Marmara, Madleen ve Handala'dan sonra Küresel Sumud Filosu'nun Akdeniz'de Gazze'ye doğru yelken açtığını, Sumud'un diğer yardımlardan çok farklı olduğunu belirtti.

Sumud Filosu'nu desteklediklerini aktaran Özcan, kutlu sefere katılanların yanlarında olduklarını sözlerine ekledi.