Tekirdağlı balıkçılar sis nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor

Güncelleme:
Tekirdağ'da balıkçılar, 2 gündür etkili olan sis nedeniyle avlanamadıklarını belirtti. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı, görüş mesafesinin çok azaldığını ve balıkçıların havanın düzelmesini beklediğini söyledi.

Tekirdağ'da balıkçılar, kentte etkisini sürdüren sis nedeniyle 2 gündür balık avına çıkamıyor.

Kentte etkili olan sis görüş mesafesini azaltıyor. Bu nedenle balıkçılar iki gündür kıyıda sisin dağılmasını bekliyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara Denizi'nde sisin etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Balıkçıların limanda beklediğini aktaran Pehlivanoğlu, görüş mesafesinin çok az olduğunu, havanın düzelmesini beklediklerini belirtti.

Balıkçı Süleyman Coşkunçay da açıklarda sisin daha yoğun olduğunu ifade etti.

Limanda ağ bakımı yaptıklarını anlatan Coşkunçay, havanın düzelmesiyle yeniden Marmara Denizi'ne ağ atmayı beklediklerini kaydetti.

