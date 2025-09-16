Haberler

Tekirdağ'da Balıkçılar Poyrazın Dinmesiyle Ağlarını Denize Bıraktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyrazın dinmesiyle, balıkçılar ağlarını yeniden denize bırakarak av sezonuna devam ediyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı, bu yıl hamsinin bol olmasını beklediklerini ifade etti.

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, rüzgarın dinmesiyle ağlarını yeniden mavi sularla buluşturdu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, AA muhabirine, poyrazın dinmesiyle balıkçıların ağlarını Marmara'ya bıraktığını söyledi.

Balıkçıların limana genellikle istavrit ve kolyozla döndüğünü anlatan Coşkunçay, bu yıl hamsinin bol olmasını beklediklerini ifade etti.

Coşkunçay, palamuttan umutlarının kalmadığını belirterek, "Bugüne kadar kendini göstermeyen palamudun bol olacağını tahmin etmiyoruz. Lüfer balığı için ümidimiz var. Havaların soğumasıyla lüferin Karadeniz'den giriş yapıp Marmara'dan Ege'ye çıkışını bekliyoruz." dedi.

Balıkçılardan Hüseyin Oğuz da havaların normale dönmesiyle yeniden ağlarını denize bıraktıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Evlenecek çiftlere 'ehliyet' geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek

Evliliğe yeni kriter! Bunu yapmayan nikah masasına oturamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?

Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.