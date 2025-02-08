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Tekirdağ'da Balıkçılar Poyraz Nedeniyle Avlanamıyor

Tekirdağ'da Balıkçılar Poyraz Nedeniyle Avlanamıyor
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Marmara Denizi'nde etkili olan sert poyraz nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar 5 gündür denize açılamıyor. Balıkçılar teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor. Poyrazın etkisiyle avlanma faaliyetleri durakladı.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 5 gündür avlanamıyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın sert estiğini söyledi.

Balıkçıların hava şartlarından dolayı mecburi paydos ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkili olması, balıkçıları olumsuz etkiliyor. Poyrazın sert esmesi, avlanmayı güçleştiriyor. Bütün balıkçılar havanın dinmesini bekliyor. Pazartesiye kadar poyrazın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın dinmesiyle balıkçılar, ağ atmaya başlayacak." diye konuştu.

Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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