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Tekirdağ'da Balıkçılar Fırtına ve Sağanak Nedeniyle Limana Döndü

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Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak dolayısıyla limana eli boş döndü. Balıkçılar, havanın düzelmesiyle tekrar denize açılmayı umut ediyor.

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak dolayısıyla limana eli boş döndü.

Gece saatlerinde denize ağ bırakan balıkçılar, fırtına ve sağanak sonrası ağlarını toplayarak limana dönmek zorunda kaldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların fırtına ve sağanaktan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Balıkçıların dün gece nasibini aramak için Marmara Denizi'ne ağ attığını belirten Pehlivanoğlu, "Havanın esmesi ve yağmurun çok şiddetli olmasıyla nedeniyle balıkçı arkadaşlarımız geriye dönmek zorunda kaldılar. Allah izin verirse bu akşam yeniden vira bismillah diyeceğiz." dedi.

Balıkçının bu sene umudunun palamut olduğunu aktaran Pehlivanoğlu lüfer, çinekop ve hamsinin de bol olmasını beklediklerini, yağmurun sona ermesiyle balıkçıların yeniden denize açılacağını kaydetti.

Balıkçı Hasan Erol da ilk gün tezgahların boş kaldığını belirtti.

Balıkçıların havanın düzelmesiyle nasibini aramak için yeniden denize açılacaklarını ifade eden Erol, tezgahların kısa zaman içerisinde şenleneceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi Ekonomi Fırtına Fırtına Ekonomi Güncel Haberler

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