Tekirdağ'da Balıkçılar 30 Ton Torik Balığı Avladı

TEKİRDAĞ'da balıkçılar, Marmara Denizi'nde 30 ton torik balığı avladı.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarına ağ atan balıkçılar, torik balığı akını ile karşılaştı. Balıkçılar, gece boyunca 30 ton gelen 2 bin 500 kasa torik avlayıp, limana döndü. Balıklar, sabah saatlerinde teknelerden alınarak, mezat yapılmak üzere İstanbul'a gönderildi. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, Sezonumuz ağır ağır kapanmak üzere. Lüfer ve palamut avı tamamen bitmiş, Ege Denizi'ne doğru kaydı. Şu anda Marmara Denizi'nde bir torik akını vardır. Torik bazı seneler buraya yatak yapıyor. Arkadaşlarımız bu akşam bu yatağı bulmuş. Yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 kasa arasında bir torik avlamış. Gerçekten çok iyi bir rakam. 1-2 gün daha süreceğini tahmin ediyoruz. Hamsicilik devam etmekte ara ara da istavrit avı devam ediyor dedi. (DHA)