Tekirdağ'da Balıkçı Teknesine Eşlik Eden Yunuslar Görüntülendi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Gaziköy Mahallesi açıklarında yunusların keyifli gösterisi, izleyenlere güzel anlar yaşattı.
Balıkçı teknesiyle denize açılan vatandaşlar, Gaziköy Mahallesi açıklarında kendilerine eşlik eden yunusları fark etti.
Dakikalarca teknenin yanında yüzen, zaman zaman yarışan yunuslar keyifle izlendi.
Sürü halinde gezen yunusların denize dalıp çıkması güzel görüntü oluşturdu.
Yunusların keyifli gösterisi, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel