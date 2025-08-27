Tekirdağ'da Balıkçı Teknesine Eşlik Eden Yunuslar Görüntülendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Balıkçı teknesiyle denize açılan vatandaşlar, Gaziköy Mahallesi açıklarında kendilerine eşlik eden yunusları fark etti.

Dakikalarca teknenin yanında yüzen, zaman zaman yarışan yunuslar keyifle izlendi.

Sürü halinde gezen yunusların denize dalıp çıkması güzel görüntü oluşturdu.

Yunusların keyifli gösterisi, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.