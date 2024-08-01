Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu 2024 yılı üçüncü toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu 2024 yılı üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Kaymakamlığı'ndaki toplantı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.
Toplantıda kurumlar tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Gündem maddelerinin görüşülüp istişarelerde bulunmasının ardından toplantı sona erdi.