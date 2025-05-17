Tekirdağ'da Bağımlılığa Dikkat Çekmek İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Tekirdağ'da Bağımlılığa Dikkat Çekmek İçin Bisiklet Turu Düzenlendi
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Tekirdağ'da üniversite öğrencileri ve Yeşilay gönüllüleri, bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi. Etkinlikte, Yeşilay yetkilileri, gençlere çeşitli bağımlılıklarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri ve Yeşilay gönüllüleri, bağımlılığa dikkati çekmek için bisiklet turu düzenledi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genç Yeşilay Topluluğunca düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler ve Yeşilay gönüllüleri, NKÜ Spor Kompleksi önünde bir araya geldi.

Yeşilay yetkilileri, tur öncesi öğrencileri yaptıkları çalışmalar ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri hakkında bilgilendirdi.

Daha sonra öğrenciler üniversite içerisinde 3 kilometre pedal çevirdi.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, AA muhabirine, Aile Yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yeşilay olarak her zaman ailelerin ve gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Soykırlı, "Bu etkinlikle tütün, alkol, teknoloji, uyuşturucu madde ve kumar bağımlılığına hayır demek istedik. Bu konuda en büyük yardımcımız ailelerimiz. Onlara çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Merve Kaplan da kendisi için çok anlamlı bir bisiklet turu olduğunu belirterek, Yeşilaya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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