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Tekirdağ'da Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Tekirdağ'da Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı
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Tekirdağ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı ve pembe-beyaz çiçeklerle güzel manzaralar oluşturdu. Ziraat Odası Başkanı, sıcak havaların çiçeklenme sürecini etkilediğini belirtti.

Tekirdağ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı.

Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.

Badem ağaçlarının rengarenk görüntüsünü görenler, zaman zaman fotoğraf çektirdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla ağaçların çiçek açmaya başladığını söyledi.

Bademlerin sıcaklığın etkisiyle yaklaşık 1 ay erken çiçek açtığını belirten Saygı, "Son haftalarda sıcaklar mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle ağaçlar erkenden çiçeklendi. Ağaçlar yalancı bahara aldandı. Havalar soğumaya başladı, soğuk nedeniyle çiçekler de solacaktır." dedi.

Kent sakinlerinden Alpaslan Kemallı da ağaçların çiçek açmasıyla güzel manzara oluştuğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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