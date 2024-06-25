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Tekirdağ'da Baba, Tartıştığı Oğlunu Tüfekle Öldürdü

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Tekirdağ'ın Kahya Mahallesi'nde bir baba, tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen oğlu hayatını kaybetti. Baba ise gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek öldürdü.

İddiaya göre, Kahya Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde baba M.D. ile oğlu Memduh D. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, baba tüfekle ateş açarak oğlunu ağır yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Memduh D, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Baba gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

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