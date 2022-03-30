Tekirdağ'da AYKOME toplantısı yapıldı - Haberler

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Tekirdağ'da AYKOME toplantısı yapıldı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da AYKOME toplantısı yapıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Üst Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Üst Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, altyapı ve kazı çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ayrıca altyapı çalışması yapılacak yerlerde alınacak güvenlik önlemleri, kazı çalışmaları esnasında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

AYKOME Üst Kurul Toplantısı'na, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Pakdil, ilçe belediyelerinin temsilcileri ile il genelinde hizmet veren kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Fatih Ünsal, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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