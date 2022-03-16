Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Recep O. yönetimindeki 34 CVV 227 plakalı otomobil, Çerkezköy-Kapaklı yolunda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Otomobil, Güncel, Haberler

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