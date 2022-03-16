Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Recep O. yönetimindeki 34 CVV 227 plakalı otomobil, Çerkezköy-Kapaklı yolunda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel