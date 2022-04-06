Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
AA - Ömür Çolak - Güncel
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Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Keşan ilçesinden Tekirdağ istikametine giden Kazım Şahin (52) idaresindeki 34 DYJ 226 plakalı kamyonet, D110 Karayolu'nda kontrol çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Şahin, Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ömür Çolak - Güncel