Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

AA - Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Keşan ilçesinden Tekirdağ istikametine giden Kazım Şahin (52) idaresindeki 34 DYJ 226 plakalı kamyonet, D110 Karayolu'nda kontrol çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Şahin, Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Tekirdağ, Kamyonet, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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